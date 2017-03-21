İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında İzmir'in yanı sıra İstanbul, Bursa ve Denizli'de 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmesi üzerine ilçe emniyet müdürlüğü koordinasyonunda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
"Gölbaşı-9" adıyla gerçekleştirilen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen ve "himmet toplamak, örgüte finansal destek sağlamak, terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, örgüt adına faaliyete bulunmak ve örgüte eleman temin etmek" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarılan 5'i kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.
kaynak:sabah
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