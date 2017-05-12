İZMİR MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ'CÜ İŞADAMLARINA OPERASYON
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'ya para yatırdıkları gerekçesiyle Bosiad Bornova İş Adamları Derneği'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları ve Bank Asya'ya para yatırdıkları gerekçesiyle Bosiad Bornova İş Adamları Derneği'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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