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İzmir Marşı'yla gündeme oturan Başkan'ın sonunu ByLock getirdi

İZMİR MARŞI'YLA GÜNDEME OTURAN BAŞKAN'IN SONUNU BYLOCK GETİRDİ

ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, geçtiğimiz günlerde yaptığı "İzmir Marşı" açıklamasıyla sosyal medyada tepki çekmişti.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : İzmir Marşı'yla Gündeme Oturan Başkan'ın Sonunu Bylock Getirdi(6/10)2

Atiker Konyaspor Kulubü Başkanı Ahmet Şan, 'FETÖ' mensuplarının kullandığı belirtilen şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla ifade verdi.

Ahmet Şan'ın etkin pişmanlık yasasından faydanlanmak için başvuruda bulunduğu iddia edildi. Ahmet Şan'ın ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

KONYASPOR BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ BIRAKTI

Şan, gözaltına alınmasının ardından kulüp başkanlığından istifa etti.

İZMİR MARŞI AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ahmet Şan'ın "Bugün Türkiye'de malesef tüm statlar 'İzmir Marşı' söylüyor. Konya hariç. Konya çünkü, bu ülkenin biraz önceki saydığım sıfatlarla, ülkenin birliğini ve her zaman milli maçlarda gördüğümüz, tek bayrak, tek devlet, tek vatan duygusuyla hareket eden Nalçacılılardan bu gücünü alıyor" sözleri sosyal medyada tepki çekmişti. Şan, tepkiler üzerine yaptığı açıklamada ise "Bizim ve camiamızın İzmir Marşı ile bir sorunu yoktur. Ancak son seçimlerde bir kısım siyasi partilerin İzmir Marşı'nı sahiplenmesinin ardından tribünlerin bu yönde hızla siyasallaşmasını doğru bulmadığımı bir kez daha ifade ediyorum" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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