İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ'NDE FETÖ OPERASYONU
İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde çalışan 29 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir, Manisa ve Kocaeli'nde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) çalışan 35 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince eş zamanlı operasyonda 29 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan zanlıların da yakalanmaları için çalışma başlatıldı.
Gözaltına alınanlar arasında 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Gölbaşı ilçesindeki Özel Hareket Daire Başkanlığını bombalayan pilotlardan Rafet Kalaycı'nın eşi uzman doktor Özlem Tuğçe Kalaycı da bulunuyor.
kaynak:yenişafak
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