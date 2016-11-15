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izmir katip çelebi üniversitesi'nde fetö operasyonu

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ'NDE FETÖ OPERASYONU

İzmir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde çalışan 29 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 15 Kasım 2016, 11:55
Puan Ver : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde Fetö Operasyonu(7/10)8


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir, Manisa ve Kocaeli'nde, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde (İKÇÜ) çalışan 35 kişi hakkında yakalama kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince eş zamanlı operasyonda 29 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan zanlıların da yakalanmaları için çalışma başlatıldı.



Gözaltına alınanlar arasında 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Gölbaşı ilçesindeki Özel Hareket Daire Başkanlığını bombalayan pilotlardan Rafet Kalaycı'nın eşi uzman doktor Özlem Tuğçe Kalaycı da bulunuyor.



 



kaynak:yenişafak








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