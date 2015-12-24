İZMİR DİKİLİ'DE MÜLTECİ FACİASI! 9 ÖLÜ, 11 KAYIP
İzmir'in Dikili ilçesinde sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi öldü, 21 kişi kurtarıldı. Kayıp 11 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Dikili ilçesi Bademler mevkisi açıklarında ahşap teknenin battığı ihbarı üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yarı batık konumdaki teknede arama kurtarma çalışması başlattı.
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