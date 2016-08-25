İZMİR DERBİSİ ATATÜRK STADI'NDA
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig'de pazar günü Göztepe ile Altınordu arasındaki İzmir derbisinin adresini Atatürk Stadı olarak açıklandı.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci Lig'de pazar günü Göztepe ile Altınordu arasındaki İzmir derbisinin adresini Atatürk Stadı olarak açıklandı. İki kulübün de bu sezon iç saha maçlarını oynayacağı Doğanlar'daki Yeni Bornova Stadı'nın derbiye yetişmeyeceği belirtildi.
TFF yetkililerinin iki gündür incelemede bulunduğu tesiste 22 ayrı noktada eksikler tesbit ettiği ve bu yüzden stadın sezonun ilk derbisine ev sahipliği yapamayacağı ifade edildi. Federasyon'un, Bornova Belediyesi yetkililerine eksikleri maç gününe kadar giderip gidermeyeceklerini sorduğu, ancak İzmir Emniyet'nin stadın yetişmeme riski nedeniyle yeri Atatürk Stadı olarak belirlediği kaydedildi.
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