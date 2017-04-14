Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

ızmir deniz uçağı ılk seferini yaptı

IZMİR DENİZ UÇAĞI ILK SEFERİNİ YAPTI

Deniz uçağı ilk seferini yaptıBURSA Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş tarafından Bursa ile İstanbul arasında başlatılan deniz uçağı seferlerinin rotasına İzmir de eklendi.

Tarih : 14 Nisan 2017, 12:20
Puan Ver : Izmir Deniz Uçağı Ilk Seferini Yaptı(7/10)6


BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş tarafından Bursa ile İstanbul arasında başlatılan deniz uçağı seferlerinin rotasına İzmir de eklendi. İlk deneme seferine katılan Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy, İzmir Limanı'ndaki çalışmaların tamamlandığını, İstanbul- İzmir arasındaki tarifeli uçuşların 10 güne kadar başlayacağını söyledi.



Konfor açısından bir endişelerinin bulunmadığına dikkat çeken Fidansoy, İstanbul'dan İzmir'e diğer havayolu şirketlerini kullanarak gitmek isterseniz toplamda yaklaşık 4 saatiniz gidiyor. 4 saat beklemek yerine bizim uçağımızla 70 dakikada ulaşıyorsunuz. Ayrıca uçağımız çok yüksekte uçmadığı için manzarayı seyrederek seyahat ediyorsunuz dedi. Fidansoy İzmir- İstanbul arası bilet ücretinin ise 250 TL olduğunu belirtti.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Izmir  Deniz  Uçağı  Ilk  Seferini  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER