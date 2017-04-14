Deniz uçağı ilk seferini yaptıBURSA Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş tarafından Bursa ile İstanbul arasında başlatılan deniz uçağı seferlerinin rotasına İzmir de eklendi.



BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş tarafından Bursa ile İstanbul arasında başlatılan deniz uçağı seferlerinin rotasına İzmir de eklendi. İlk deneme seferine katılan Burulaş Genel Müdürü Levent Fidansoy, İzmir Limanı'ndaki çalışmaların tamamlandığını, İstanbul- İzmir arasındaki tarifeli uçuşların 10 güne kadar başlayacağını söyledi.



Konfor açısından bir endişelerinin bulunmadığına dikkat çeken Fidansoy, İstanbul'dan İzmir'e diğer havayolu şirketlerini kullanarak gitmek isterseniz toplamda yaklaşık 4 saatiniz gidiyor. 4 saat beklemek yerine bizim uçağımızla 70 dakikada ulaşıyorsunuz. Ayrıca uçağımız çok yüksekte uçmadığı için manzarayı seyrederek seyahat ediyorsunuz dedi. Fidansoy İzmir- İstanbul arası bilet ücretinin ise 250 TL olduğunu belirtti.







kaynak:haberler