AK Parti grubunun eleştirilerine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu, "Ötekileştirmenin ne olduğunu sizden öğrendik" "İstanbul ve Ankara Belediyesi değiliz. Metroyu Ulaştırma Bakanlığı'na bırakmaylız. Söz verdiğimiz gibi bitiririz"dedi.







AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, önce faaliyet raporu kitapçığını eleştirdi. Doğan "Kitapçıkta Atatürk'ün resminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun resmini görmek isterdik. Başka belediyelerin kitapçıklarında gördük"dedi. Doğan, 2015 yılında yapılan borçlanmaya karşılık faaliyetlerin geçmiş yıllara göre düştüğünü söyledi. Gelirlerin giderleri anlamında geriye gidildiğini belirten Doğan, "Ne yazık ki bu yılda İzmir'e yakışmayan, yerinde sayan bir faaliyet raporuyla karşı karşıyayız. Pek çok kritik proje reklamda kaldı. Projeler hayata geçmedi. Boya badana işleri, tadilat işleriyle İzmir bir yılını daha kaybetti Yol asfaltlama, çiçek dikimi, kaldırım düzenlemeleri, altyapı işleri, çevre düzenlemeleri, festival, seminer organizasyonları büyük projeleri gibi sunuluyor. Rutin çalışmalara ciddi kaynak ayrılıyor. Koskoca İzmir'in 2015 vizyonu bu mu? Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşünde sınıfta kaldı. Otoparklara zam değil yeni otoparklar istiyoruz" dedi.







Doğan, Basın Yayın Halkla İlişkiler, Kültürel etkinlik, festival, sergi, Özel Kalem, Protokol, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının 2015 yılında toplam 175 milyon TL harcadığını, buna karşın kente uzun vadede fayda getirecek bir eser kalmadığını söyledi.







FAZLA: AYRIŞTIRICI DİL KULLANIYORSUNUZ







Meclisi'i yöneten Sırrı Aydoğan, Doğan'ın konuşmalarından sonra "Bu konuşmalar tutanaklara geçiyor. İleri yıllarda çocuklar okunduğunda utanmamak lazım" dedi. Doğan, bunun üzerine, hakaret etmeden eleştiri yaptığını söyledi. Daha sonra AK Parti Sözcüsü Azad Fazla söz aldı. Fazla, "Zaman zaman İzmir'de ayrıştırıcı dil kullandığınız, hizmetlerinizle de bunları kanıtladığınızı görüyoruz" sözleri üzerine Meclis Başkan Vekili Aydoğan araya girdi. Aydoğan "Bu lafı kime söylüyorsun. Ayıptır ya. Bu konuda en son söz söylenecek biziz" dedi. Fazla "İzmir'in malı" sözcüğünün ayrıştırıcı dil olduğunu belirtti. İzmir'in ikiye bölündüğünü belirten Fazla, sahile hizmet gittiğini, ikinci İzmir olarak görülen Gümüşpala, Mevlana Mahallesi, Gediz Mahallesine kent hizmetinin gitmediğini söyledi.







Fazla "Biz İzmirliyiz" sözünün ayrıştırıcı dil olduğunu belirterek "Biz başka bir yerden miyiz. Planlamalarınız yerinde değil. Söylendiği gibi İzmir yaşanılacak bir kent değil. İzmir ikiye bölünmüş, mekruh bir kente dönüşmüştür" dedi. Bu sözler üzerine CHP sıralarında 'Yuh'sesleri duyuldu. Meclis Başkan Vekili Aydoğan Fazla'ya, "Belediye ile ilgi her işi dinleriz. Benim önceliğim farklı olabilir. Ben sol, sen sağ partisin. Ama yeni müslüman olmuş birine 5 vakit namaz az gelirmiş"dedi.







'GÖZTEPE STATININ ÇÖZÜLÜMEYECEK SORUNU VAR'







Alaybey ve Hatay 100 sokakta otopark projelerini devam ettiğin belirten Kocaoğlu, görevi devraldıklarında 7 milyon metrekare olan yeşil alana 8 milyon metrekare yeşil alan eklediklerini söyledi. Kocaoğlu "İzmir'in tarihinde, kent merkezinde İnciraltı kent ormanı gibi bir orman hayata geçirildi mi? Kadifekale'de dönüşüm alanı olan 440 dönüm gibi kent merkezinde orman yapıldı mı? Statlar konusu ayrı bir hikayedir. Alsancak Stadı'ndaki 4 bin metrekare alanı, Göztepe Stat alanındaki 1400 metrekareyi bedelsiz verdik. Karşıyaka Belediyesi de 2750 metrekareyi bedelsiz verdi. Göztepe Statı yapılamaz. Çünkü çözülemeyecek bir sorunu var. Peki Alsancak Statı'nı niye yapmıyorsunuz ? Niye bu kente 12-13 bin kişilik statları reva görüyorsunuz. 25-30 bin kişilik stat niye planlamıyorsunuz? Biz planladık ama yer vermiyorsunuz. Örnekköy'de planladık. Aksilik olmazsa Tekeli'de stat yapımını üstlenmek istiyoruz. Bu nedenle bırakın bu oyuncak işleri. 'Yapamadım burasını, gitti Bırakın bu oyuncak işleri. Yapamadım burasını. Oynamıyorum. Bu siyaset değil. Vapurlar sırayla geliyor. İlk dördü havalandırma sorunu nedeniyle klima sistemi değiştirilerek geri geldi. Bu vapurlara projelendirilmesinden bu yana karşı çıkıldı. Hala onun rahatsızlığı var herhalde" dedi.







Kocaoğlu'nun Ulaşım Master Planı'nın varolduğunu, genişleyen sınırlar ve yetkileri nedeniyle revize edildiğini sözleri üzerine master planı olmadığı eleştirisi yapan AK Partili Fazla konuşmayı bölerek araya girmek istedi. Kocaoğlu "Otur ayıp ediyorsun. Tüm hakaretlerini, saçmalıklarını dinledik. Otur yerine dinle" dedi.







ÖTEKİLEŞTİRMEYİ SİZDEN ÖĞRENDİK







Başkan Kocaoğlu, Azad Fazla'nın "İnsanları ötekileştiriyorsunuz" sözlerine de sert yanıt verdi. Her konuşmasının sonunda birlik, beraberlik, ülkenin huzurundan bahsettiğini belirten Kocaoğlu "Ötekileştirmenin ne olduğunu sizden öğrendik. Ne demek ötekileştirme? Memleket ne hale geldi, memlekette neler yaşanıyor, biz devleti milleti, koruyacağız diye eleştiri bile yapmıyoruz. Bu ülkenin vatandaşıyız bu ülkenin belediye başkanıyız. Eleştiri hakkımı bile birlik ve beraberlik için kullanmıyorum. Siz kalkıyorsunuz bizim vatandışımızı ötekileştirdiğimizden bahsediyorsunuz. Çok yazık. Dağ köylerine yolları, ötekileştiren bu belediye başkanı yaptı. Tarıma desteği, yılda 1 milyon fidanı ötekileştiren belediye başkanı verdi. Dar gelirli ailelerin çocuklarına okul sütünü ötekileştiren belediye başkanı dağıttı. Bayındır'da çiçek, Tire'de süt, Ödemiş'te fidan kooperatiflerini bu başkan destekledi. Bugün geliri düşük bölgelerimezde 125 bin çocuğumuza her sabah sütü ötekileştiren belediye başkanı dağıtıyor. Ötekileştirme böyle oluyorsa evet ben ötekileştiriyorum. Özel İdare Malları konusu bir garabettir. Araçları haklılığımız ispatlamak için nasıl yargı yoluyla alıp elimizi sürmediğimiz gibi , memlekette hukuk varsa malları da aynı şekilde çatır çatır alacağız. Ötekileştire sözcüğünü bu Meclis'te ve bu kentte kullanmayın. Biz 'İzmirli' derken, sizi de bizi de kastediyoruz. İzmir'de yaşayan 4 milyon 250 bin insanı kastediyoruz. Bizde 'benden, senden, ondan' yok. Kitabımızda yok. İnancımızda yok. Kültümüzde de yok. 'Bizden sizden' diye ayrım yok. Hep beraber İzmir, Türkiye gemisinin içindeyiz. Birimizin burnu kanarsa hepimizin burnu kanayacak. Bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Toplumu ayrıştıranlar yalnızlaşacaktır. O yaptıkları kötülüğün altında ezilecektir. Toplumun dokusuyla oynamayın, ötekileştirmeyin"dedi.







'İZMİR İĞRENÇ HA! YAZIKTIR YAZIK'







Kocaoğlu, Azad Fazla'nın "İzmir mekruh bir kent oldu" sözlerine daha ağır yanıt verdi. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü'ne göre mekruh sözcüğünün ilk anlamının "İslam'da dini bakımdan yasaklanmadığı halde yapılmaması istenen durum" olduğunu belirten Kocaoğlu, ikinci anlamın ise "İğrenç" ve "Tiksindirici "olduğunu söyledi. Kocaoğlu "Bu İzmir'de yaşayıp, çoluk çocuğunuzu büyütüp, nafakasını temin edip bu İzmir'den ne istiyorsunuz? Allah rızası için söyleyin. İzmir iğrenç ha, İzmir tiksindirici ha, İzmir sümüklü ha, Yazıktır yazık" dedi. Fazla'nın gecekondu semtlerini kastettiğini söylemesi üzerine Kocaoğlu, konuşmasına sert üslupla devam etti. Kocaoğlu "Bana gecekondu edebiyatı yapma. Ben senin emekçi edebiyatı yaptığın zamanları biliyorum. Fakir fukaraya nutuk değil, eylemle, maddi manevi emek veren, garip gurabanın yanında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve başkanıdır. Bunu iyi bileceksiniz. Oturduğun yerde konuşma. Meclis'i germe. Ne tiksindiriciliğimiz ne iğrençliğimiz kaldı. İnsan, 'ben ne söylemişim' diye biraz başını öne eğer"dedi. Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı faaliyet raporu AKP grubunun ret oylarına karşın CHP ve MHP gruplarının oylarıyla kabul edildi.







METRUK SÖZCÜĞÜNÜ KASTETTİĞİNİ AÇIKLADI







ESHOT faaliyeti ile ilgili konuşmak üzere söz alan AK Parti Sözcüsü Azad Fazla, Kocaoğlu'yla olan tartışmasıyla ilgili konuştu. Fazla, "Kentle ilgili konuşmasında İslami bir argümanla anlatım yapmadı. Sözlerimi çarpıtma insaf ve merhametin ötesindedir. Kastettiğimiz metruk sözcüğüdür. Eski mahalle anlamında kullandım" dedi.







2019 RAYLI SİSTEM HEDEFİ







Aziz Kocaoğlu ise otobüsle toplu ulaşım yapmanın zor olduğunu, ne kadar yeni otobüs alınırsa alınsın memnuniyet sağlamayacağını söyledi. Hedeflerini otobüsleri metro ve raylı sistem hatlarına dikey olarak besleme ve kısa mesafede ring olarak kullanmak olduğunu belirten Kocaoğlu, aktarmalı ulaşımda 90 dakikanın kentin ve çağın gerçeği olduğunu belirtti. Kocaoğılu, 11 kilometre devraldıkları raylı sistemen 110 km İZBAN, 21 km metro hattının çalıştığını söyledi. İZBAN'da 26 km Selçuk hattı tamamlandığında toplam raylı sistemin 157'ye çıkacağını belirten Kocaoğlu "23 km tramvay hattı eklenecek. 184 km'ye ulaşacak. Narlıdere 8 km, Üçyol- Tınaztape 9 km bittiğinde 200 km'yi bulacak. Aliağa-Bergama arası hattın temeli atıldığında biter veya bitmez 2019 seçimlerine giderken 185 km çalışan raylı sistem, 60 km de inşaatı belirli bir düzeyinin üzerine çıkmış raylı sistemle 250 km'lik bir noktaya gelecektir" dedi.







BİZ NE ANKARA NE DE İSTANBUL BELEDİYESİYİZ; BAKANLIĞA BIRAKIP GİTMEYİZ







Beklentinin, "Yapamıyoruz' deyin de Bakanlığa devredin de biz yapalım" olduğunu belirten Kocaoğlu "Bizde öyle bir şey yok. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Ne Ankara Belediyesi ne İstanbul Belediyesiyiz. Ulaştırma Bakanlığı'na bırakıp gitmeyiz. Söz verdiğimiz yaparız. Bakanlık sadece otogar-halkapınar arası metro yapılırsa 'Allah razı olsun' deriz" dedi. Elektrikli otobüs ihalesinin iptaliyel ilgili konuşan Kocaoğlu, "Metrobüs gibi yokuş çıkamadığı için kızakta bekletmiyoruz. Kuruşu hesaplayarak iş yapıyoruz. 400 elektrikli otobüsün fizibilite raporu detaylı incelendi. Kalkınma Bakanlığı onayladı. Ancak, benim kanaatim, 400 otobüsü almadan önce bizim bu konuda araştırma yapmamız, çünkü büyük bir bedel olacak. Yoğurdu üfleyerek yememizde fayda var"dedi.







ESHOT faaliyet raporu da oy çokluğuyla onaylandı.