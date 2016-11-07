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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE FETÖ OPERASYONU


İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE FETÖ OPERASYONU
Tarih : 07 Kasım 2016, 09:16
Puan Ver : İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Fetö Operasyonu(9/10)8


İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları belirlenen 15 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları tespit edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.



Haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişinin adreslerine yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 7 şüphelinin aranmasına devam edilirken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.








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