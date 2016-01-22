İZMİR ALSANCAK GARI'NDA BOMBA PANİĞİ!
İzmir'in Konak İlçesi'ndeki Alsancak Garı'nda, emanet eşyaların konulduğu alanda, gazeteyle sarılıp iple bağlanan paket paniğine neden oldu.
Fünye ile patlatılan paketten kıyafet çıktı. Olay, Alsancak Garı'nda bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Garda, emanet eşyaların bırakıldığı alanda, iple sarılıpaket halinde gazeteleri görenler durumu polis ekiplerine haber verdi.
TCDD güvenlik görevlileri ile polis ekipleri, gar çevresinde önlem aldı. Polisin bilgi vermesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanları geldi. Bölge yayaların geçişine engellenirken uzman polis, gazetelerin üzerine fünye bıraktı. Fünye büyük bir gürültüyle patladı, yapılan incelemede, gazetelerin içinden kıyafet çıktı.
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