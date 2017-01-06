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izmir adliyesi'ne saldıran hainlerin kimlikleri belli oldu

İZMİR ADLİYESİ'NE SALDIRAN HAİNLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İzmir Adliyesi'ne teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit olmuş 3'ü polis 6 kişi yaralanmış, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 terörist ölü ele geçirilmişti.

Tarih : 06 Ocak 2017, 12:26
Puan Ver : İzmir Adliyesi'ne Saldıran Hainlerin Kimlikleri Belli Oldu(5/10)3


İzmir Adliyesi'ne teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit olmuş 3'ü polis 6 kişi yaralanmış, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Çatışmada öldürülen teröristlerin üzerinden S.O. ve A.K. adına düzenlenmiş sürücü belgeleri ortaya çıktı.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili "Teröristler ölü olarak ele geçirilmiştir. Eyleme ve kişilerin kimliklerine bakıldığında, eylemi yapanların PKK olduğu değerlendiriliyor" dedi.



PKK BAĞLANTISI



İzmir'de öldürülen teröristlerin üzerinden çıkan kimlikler incelendiğinde Haber7'nin haberine göre İzmir'de katliam girişiminde bulunan teröristlerden A.K.'nin 2011 yılında PKK üyeliğinden tutuklandığı ve 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldığı tespit edildi.



Olay yerinde bulunan çok sayıda mühimmatın yanı sıra teröristlerin üzerinden eski tip telefonların çıkması da dikkat çekti.



 



kaynak:sabah








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