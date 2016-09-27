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izmir adliyesinde gözaltı sayısı 90'a çıktı

İZMİR ADLİYESİNDE GÖZALTI SAYISI 90'A ÇIKTI

İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur'un yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Adliyesi'nde 'Fethullah Gülen Cemaati'ne mensup oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 101 şüpheliden 90'ı yakalandı.

Tarih : 27 Eylül 2016, 10:56
Puan Ver : İzmir Adliyesinde Gözaltı Sayısı 90'a Çıktı(0/10)


İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur'un yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Adliyesi'nde 'Fethullah Gülen Cemaati'ne mensup oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 101 şüpheliden 90'ı yakalandı.








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