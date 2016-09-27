İZMİR ADLİYESİNDE GÖZALTI SAYISI 90'A ÇIKTI
İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur'un yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Adliyesi'nde 'Fethullah Gülen Cemaati'ne mensup oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 101 şüpheliden 90'ı yakalandı.
İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur'un yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Adliyesi'nde 'Fethullah Gülen Cemaati'ne mensup oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 101 şüpheliden 90'ı yakalandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar