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İZMİR ADLİYESİ'NDE BÜYÜK OPERASYON: 77 GÖZALTI


İZMİR ADLİYESİ'NDE BÜYÜK OPERASYON: 77 GÖZALTI
Tarih : 26 Eylül 2016, 09:33
Puan Ver : İzmir Adliyesi'nde Büyük Operasyon: 77 Gözaltı(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü'nün adliye yapılanmasına yönelik sabah erken saatlerde, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 77 zabıt katibi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan zanlıların çoğunluğunun FETÖ'nün iletişim ağı olan Bylock sistemini kullandığı öğrenildi. Gözaltı listesinde toplam 101 kişinin ismi bulunduğu bildirildi.








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