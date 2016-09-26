İZMİR ADLİYESİ'NDE BÜYÜK OPERASYON: 77 GÖZALTI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün adliye yapılanmasına yönelik sabah erken saatlerde, İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 77 zabıt katibi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların çoğunluğunun FETÖ'nün iletişim ağı olan Bylock sistemini kullandığı öğrenildi. Gözaltı listesinde toplam 101 kişinin ismi bulunduğu bildirildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar