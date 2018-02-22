İZLEMEYE GELİP ELİ BOŞ DÖNDÜLER
İngiliz ekibi Arsenal, Bayern Münih maçında Oğuzhan Özyakup'u izletmek için yetkili görevlendirdi ancak milli yıldız oyuna girmedi.
Arsenal'in Oğuzhan Özyakup için Bayern Münih maçına özel temsilci gönderdiği ortaya çıktı. Londra ekibinin altyapısından yetişen yetenekli futbolcu için Allianz Arena'ya gelen scoutlar büyük hayal kırıklığı yaşadı.
İngiliz temsilciler maça yedek kulübesinde başlayan ve hiç oyuna girmeyen Oğuzhan'ı izleme fırsatı bulamadan ülkelerine dönmek zorunda kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sokakta Oynayan Çocuğu Öldürüp Kaçtı! Film Gibi Takiple Yakalandı
- Ünlü Marketten Alacağı Bebek Tulumunun İçinde Fareler Çıktı
- Ataşehir'de Bomba Paniği! 5 Katlı Bina Boşaltıldı
- 1. Sınıf Öğrencisi Minik Ecrin Okulda Fenalaşarak Yaşamını Yitirdi
- Menbiç'te Ypg'li Teröristlerin Askeri Eğitim Görüntüleri Ortaya Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Milyonlarca İnsan, Kilometrelerce Yolu Kirli Su İçin Yürüyor
- 12 Yıl Sahibinin Mezarı Başında Bekleyen Köpek, Aynı Yerde Ölü Bulundu
- Turistleri Taşıyan Feribotta Patlama Oldu, Yolcular Denize Savruldu
- 6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
- Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar