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izlandalılar protesto olarak sümer dinine geçiyor

İZLANDALILAR PROTESTO OLARAK SÜMER DİNİNE GEÇİYOR

Gerekçe vergi...

Tarih : 09 Aralık 2015, 09:12
Puan Ver : İzlandalılar Protesto Olarak Sümer Dinine Geçiyor(6/10)4


İzlanda nüfusunun dörtte üçü, İzlanda'nın Evanjelik Lutheran Kilisesi'ne üye.

 

Son iki haftada 3 binden fazla İzlandalı, Sümerlerin tanrılarına inanan Zuizm hareketine üye oldu. Yani ülke nüfusunun %1'i 'din değiştirdi'.

 

İzlandalıların din değiştirmesinin nedeni inançtan öte, devletin topladığı din vergisine duyulan tepki.

 

İzlanda'da herkesten yıllık yaklaşık 80 Amerikan doları din vergisi toplanıyor. Bu vergi devlette kayıtlı olan dini kurumlara dağıtılıyor.

İzlanda'da herkesin dinini resmi kurumlara kayıt ettirme zorunluluğu var. Ülke nüfusunun dörtte üçü, İzlanda'nın Evanjelik Lutheran Kilisesi'ne üye. Ülkede kilise vergisinden yararlanan yaklaşık 40 dini kurum bulunuyor.

 

Kamuoyu yoklamaları, nüfusun yaklşaık %55'inin bu verginin kaldırılmasından yana olduğunu gösteriyor. Vergiye tepki duyanlar, 2013 yılında Zuizm hareketini dini kurum olarak kayıt ettirmişti.

 

Ancak yeterli aktivite yapılmaması nedeniyle Zuizm'in lisansı iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Bunun üzerine Zuizm hareketi, kendilerine üye olanların ödedikleri din vergilerinin, devletten gelecek paradan üyelere geri ödeneceğini duyurdu. Ancak vergi idaresi, üyelere geri ödeme yapılması durumunda bu miktardan gelir vergisi kesileceğini açıkladı.

Bazı siyasiler Zuizm'in gerçek bir din olmadığını savunarak, lisansının iptal edilmesini istiyor.

 

Zuizm hareketinin agnostik (Bilinmezci) olduğunu söyleyen sözcüsü ise Sveinn Thohallsson ise "Gerçek bir dini kurum nedir? İnancı nasıl ölçersiniz?" diyor.

 








Etiketler: İzlandalılar  Protesto  Olarak  Sümer  Dinine  Geçiyor    haber

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