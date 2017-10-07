İzlanda'ya 3-0 yenilip, Dünya Kupası'na vedan eden A Milli Futbol Takımı, 9 Ekim'deki formalite maçı için İzlanda'ya gitti. İzlanda yenilgisinin ardından büyük tepki toplayan milli takım oyuncularını, İzlanda'da sadece bir Türk taraftar kaşıladı.

BİR TARAFTAR KARŞILADI

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu son maçında 9 Ekim'de Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Finlandiya'nın Turku kentine geldi. Eskişehir'den özel uçakla Turku Havalimanı'na gelen milli takım kafilesini havalimanında, Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi Adnan Başağa karşıladı.

Ay-yıldızlı ekibi, görmek için yalnızca 1 Türk taraftarın gelmesi dikkat çekti.OTOBÜSLERLE OTELE GEÇTİLER

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, havalimanından otobüslerle kamp yapacağı otele hareket etti.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu ve bir futbolcu, karşılaşmanın yapılacağı Veritas Stadı'nda yarın saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından milliler, Finlandiya maçının son provasını yapacak.

Kaynak: haberinburada