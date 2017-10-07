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İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde de Hata Yaptı

İZLANDA MAÇINDA STOPERDE OYNATILAN MEHMET TOPAL 3 GOLDE DE HATA YAPTI

Gerçek mevkisi ön libero olduğu halde stoperde oynatılan Mehmet Topal, İzlanda'nın attığı 3 golde de hata yaparak Milli Takım'ın sonunu hazırladı.

Tarih : 07 Ekim 2017, 10:00
Puan Ver : İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı(7/10)3

Gerçek mevkisi stoper olmadığı halde İzlanda maçında yine savunmanın göbeğinde oynatılarak ateşe atılan Mehmet Topal, milli takımı da yaktı. Ön libero oynadığı Fenerbahçe'de yedek kalan ve maç kondisyonunu kaybeden deneyimli oyuncunun konsantrasyon eksikliği de göze battı. Ömer Toprak kulübede, Serdar Aziz tribünde otururken sahaya sürülen Mehmet Topal, rakibin üç golünde de hata yapan isimdi.

3 GOLDE DE HATASI VAR

Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun, millilerin eski hocası Fatih Terim gibi stoperde tercih ettiği Mehmet Topal, Gudmundsson'un attığı golde Bödvarsson'un asistini önleyemedi. Bjarnason ile gelen golde yine Bödvarsson'un pasını kesemedi. Arnasson'un fileleri bulan topunu da ıskaladı. Mehmet Topal, maçtan sonra sahadan büyük üzüntü içinde çıkarken soyunma odasında da gözlerinin yaşardığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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