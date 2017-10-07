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İZLANDA MAÇI SONRASI KONUŞAN TAYFUR HAVUTÇU, OYUNCU TERCİHLERİNE SAYGI DUYULMASINI İSTEDİ


İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Tarih : 07 Ekim 2017, 01:20
Puan Ver : İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi(10/10)6

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yardımcısı Tayfur Havutçu, İzlanda maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Tayfur Havutçu'nun basın toplantısındaki değerlendirmesi:

"SAYGI DUYULMASINI İSTİYORUZ"

"Ukrayna maçından sonra 7 değişiklikle Hırvatistan maçına çıktık. Hakan Çalhanoğlu cezalı olduğu için bu maça tek değişiklik ile çıktık. Oyuncu tercihleri her zaman tartışılır. Bu her zaman böyledir. Saygı duyulmasını istiyoruz."

"ARDA'NIN ISLIKLANMASI DOĞRU DEĞİL"

"Bugün hepimiz üzgünüz. Arda takım kaptanıdır. Bundan önce de büyük katkıları olmuştur. Güzel bir tablo değildi. Takım kaptanı. Hırvatistan maçında oynadı. Sakatlığı vardı. Maç oynama fırsatı bulamadı bu sürede. Ben şahsen doğru bulmuyorum. Islıklanması doğru değildi."

"İZLANDA'YI İYİ TANIYORDUK"

"Dünya Kupası'na katılma fırsatımız vardı. Bugünkü maçı mutlak kazanmak istiyorduk. İzlanda'yı iyi tanıyorduk. Oyun planlarını iyi biliyorduk. Duran topları iyi kullanıyorlar. Fizik güçleriiyle oynuyorlar. Maçtan önce de biliyorduk. Sahada uygulamalı olarak çalıştık. Maalesef engel olamadık. Basit gollerle mağlup olduk. Üzgünüz. Elimize gelen fırsatı değerlendirmemedik. Serüvenimizi, son maçımızda güzel bir sonuçlar bitirmek istiyoruz."

"NURİ SAKATLIĞINDAN DOLAYI ÇIKTI"

"Nuri'nin sakatlığı vardı, ondan dolayı değişti. Ozan'ı merkeze koyup ikinci topları kazanmayı hedefledik. Biraz kımıldar gibi olduk ama sonra kontrolü kaybettik."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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