

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2016) son 16 turu maçında İzlanda, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.







Çok hızlı başlayan karşılaşmada İngiltere 4. dakikada öne geçti. Sterling'in, İzlanda kalecisi Halldorsson tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını aynı dakika içinde kullanan İngiltere kaptanı Rooney, topu sağ alt köşeye vurarak gole çevirdi: 1-0







Golden 2 dakika sonra İzlanda eşitliği yakaladı. Gunnarsson'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında Arnason kafayla arkaya aktardığı topu altıpasta Ragnar Sigurdsson tamamladı: 1-1







Ataklarına sürdüren İzlanda, 18. dakikada öne geçmeyi başardı. Bödvarsson ile verkaça giren Sigthorsson'un vuruşunda, Hart'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2







İlk yarıda başka gol olmadı ve İzlanda devre arasına 2-1 üstün girdi.







İkinci yarıda İngiltere topa hakim olsa da, bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı ve İzlanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İzlanda ise ilk kez katıldığı turnuvada mağlubiyet yüzü görmeden çeyrek finale yükselmeyi başardı ve ev sahibi Fransa'nın rakibi oldu.







İzlanda, çeyrek finalde Fransa ile 3 Temmuz Pazar TSİ 22.00'de Saint-Denis kentinde karşı karşıya gelecek.







Öte yandan, İngiltere'de bu maçta oynayan Wayne Rooney, 115. kez milli formayı giyerek, David Beckham'ı yakaladı. Rooney'in, Peter Shilton'un 125 maçlık rekorunu kırmak için 11 maça daha çıkması gerekecek.