O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

izlanda euro 2016'da çeyrek finalde

İZLANDA EURO 2016'DA ÇEYREK FİNALDE

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son 16 turu maçında İzlanda, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Tarih : 28 Haziran 2016, 09:50
Puan Ver : İzlanda Euro 2016'da Çeyrek Finalde(9/10)11


 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2016) son 16 turu maçında İzlanda, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

 

Çok hızlı başlayan karşılaşmada İngiltere 4. dakikada öne geçti. Sterling'in, İzlanda kalecisi Halldorsson tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını aynı dakika içinde kullanan İngiltere kaptanı Rooney, topu sağ alt köşeye vurarak gole çevirdi: 1-0

 

Golden 2 dakika sonra İzlanda eşitliği yakaladı. Gunnarsson'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında Arnason kafayla arkaya aktardığı topu altıpasta Ragnar Sigurdsson tamamladı: 1-1

 

Ataklarına sürdüren İzlanda, 18. dakikada öne geçmeyi başardı. Bödvarsson ile verkaça giren Sigthorsson'un vuruşunda, Hart'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

 

İlk yarıda başka gol olmadı ve İzlanda devre arasına 2-1 üstün girdi.

 

İkinci yarıda İngiltere topa hakim olsa da, bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı ve İzlanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İzlanda ise ilk kez katıldığı turnuvada mağlubiyet yüzü görmeden çeyrek finale yükselmeyi başardı ve ev sahibi Fransa'nın rakibi oldu.

 

İzlanda, çeyrek finalde Fransa ile 3 Temmuz Pazar TSİ 22.00'de Saint-Denis kentinde karşı karşıya gelecek.

 

Öte yandan, İngiltere'de bu maçta oynayan Wayne Rooney, 115. kez milli formayı giyerek, David Beckham'ı yakaladı. Rooney'in, Peter Shilton'un 125 maçlık rekorunu kırmak için 11 maça daha çıkması gerekecek.








Etiketler: İzlanda  Euro  2016  Da  Çeyrek  Finalde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER