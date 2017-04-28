Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

izinsiz girişime 7 tutuklama

İZİNSİZ GİRİŞİME 7 TUTUKLAMA

İzmir'de, halk oylaması üzerinden provokasyon yaparak sokakları karıştırmak isteyenler tarafından gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 38 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Tarih : 28 Nisan 2017, 16:11
Puan Ver : İzinsiz Girişime 7 Tutuklama(7/10)4


İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şubesi ekipleri, kentte 16 Nisan'daki halk oylaması sonrasındaki izinsiz gösterilerle ilgili çalışma yaptı.



Ekiplerce düzenlenen farklı operasyonlarda "toplumda infial ve kargaşa oluşturmak, kamu düzenini bozmak, izinsiz gösteri düzenlemek" gibi suçları işledikleri iddiasıyla 38 şüpheli gözaltına alındı. Bu zanlılardan 7'si tutuklandı, 16 kişi hakkında "adli kontrol" kararı verildi, 15 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Emniyet yetkilileri, eylemlere halkın destek vermesinin amaçlandığı ancak polis ekiplerinin soğukkanlı ve profesyonel yaklaşımıyla toplumu galeyana getirerek, toplumsal bir kargaşa oluşturmak isteyenlerin amaçlarına ulaşamadığını bildirdi.



16 ve 17 Nisan'da Bornova Küçükpark çevresinde başlatılmak istenen eylemlerde 25 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 7'si tutuklanmıştı.



Tutuklanan zanlılar arasında "Gezi Parkı" odaklı eylemler sırasında İstanbul'dan İzmir'e geldiği ve izinsiz gösterileri sosyal medya aracılığıyla yayarak taraftar topladığı öne sürülen K.K. ile Gezi Parkı olaylarında aktif rol oynayan ve yargılamaları devam eden kişilerin de bulunduğu belirtilmişti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İzinsiz  Girişime  7  Tutuklama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER