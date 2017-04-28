İZİNSİZ GİRİŞİME 7 TUTUKLAMA
İzmir'de, halk oylaması üzerinden provokasyon yaparak sokakları karıştırmak isteyenler tarafından gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 38 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Güvenlik Şubesi ekipleri, kentte 16 Nisan'daki halk oylaması sonrasındaki izinsiz gösterilerle ilgili çalışma yaptı.
Ekiplerce düzenlenen farklı operasyonlarda "toplumda infial ve kargaşa oluşturmak, kamu düzenini bozmak, izinsiz gösteri düzenlemek" gibi suçları işledikleri iddiasıyla 38 şüpheli gözaltına alındı. Bu zanlılardan 7'si tutuklandı, 16 kişi hakkında "adli kontrol" kararı verildi, 15 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Emniyet yetkilileri, eylemlere halkın destek vermesinin amaçlandığı ancak polis ekiplerinin soğukkanlı ve profesyonel yaklaşımıyla toplumu galeyana getirerek, toplumsal bir kargaşa oluşturmak isteyenlerin amaçlarına ulaşamadığını bildirdi.
16 ve 17 Nisan'da Bornova Küçükpark çevresinde başlatılmak istenen eylemlerde 25 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 7'si tutuklanmıştı.
Tutuklanan zanlılar arasında "Gezi Parkı" odaklı eylemler sırasında İstanbul'dan İzmir'e geldiği ve izinsiz gösterileri sosyal medya aracılığıyla yayarak taraftar topladığı öne sürülen K.K. ile Gezi Parkı olaylarında aktif rol oynayan ve yargılamaları devam eden kişilerin de bulunduğu belirtilmişti.
kaynak:sabah
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