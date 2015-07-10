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İZİNSİZ E-POSTA VE SMS ÇİLESİ BAYRAMDA BİTİYOR


İZİNSİZ E-POSTA VE SMS ÇİLESİ BAYRAMDA BİTİYOR
Tarih : 10 Temmuz 2015, 09:09
Puan Ver : İzinsiz E-Posta Ve Sms Çilesi Bayramda Bitiyor(8/10)9


Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren izinsiz SMS ve e-posta gönderimlerine ilişkin süreç tamamlanıyor. 1 Mayıs'ta yasaklanmasına rağmen bazı firmaların izinsiz ticari ileti göndermeye devam etmesi üzerine gündeme alınan düzenlemeye yönetmelikle son şekli veriliyor.



Edinilen bilgilere göre Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik için teknik düzeltme talebinde bulundu. Bakanlık bürokratlarının teknik düzeltmeyi tamamlamasının ardından yönetmeliğin 1 hafta 10 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.








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