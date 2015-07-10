

Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren izinsiz SMS ve e-posta gönderimlerine ilişkin süreç tamamlanıyor. 1 Mayıs'ta yasaklanmasına rağmen bazı firmaların izinsiz ticari ileti göndermeye devam etmesi üzerine gündeme alınan düzenlemeye yönetmelikle son şekli veriliyor.







Edinilen bilgilere göre Başbakanlık Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik için teknik düzeltme talebinde bulundu. Bakanlık bürokratlarının teknik düzeltmeyi tamamlamasının ardından yönetmeliğin 1 hafta 10 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.