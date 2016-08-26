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izinli çıkıp eşini katletti

İZİNLİ ÇIKIP EŞİNİ KATLETTİ

Karaman'da cezaevinden izinli olarak çıkan Erdal Ersoy, boşanma aşamasındaki eşini işlettiği dükkanın önünde tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi

Tarih : 26 Ağustos 2016, 11:52
Puan Ver : İzinli Çıkıp Eşini Katletti(0/10)


Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Yarı Açık Cezaevi'nde uyuşturucu satmak suçundan yatan Erdal Ersoy (40), 17 Ağustos tarihinde izinli olarak cezaevinden çıktı. Memleketi Karaman'a giden Erdal Ersoy, dün öğle saatlerinde boşanma aşamasında olduğu eşi Nazife Ersoy'a (39) ait lokantaya gitti. Boşanma davası nedeniyle Ersoy çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancasını çıkaran Erdal Ersoy eşini kurşun yağmuruna tuttu. Yaralanan Nazife Ersoy kanlar içerisinde yere yığıldı. Daha sonra tabancayı başına dayayan Erdal Ersoy intihar etti.



Sağlık ekiplerinin yaptığı muayene sonrası Nazife Ersoy'un öldüğü tespit edilirken, ağır yaralı olduğu belirlenen Erdal Ersoy hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Nazife Ersoy'un olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Eşini vurduktan sonra intihar eden mahkum eşin cezaevi izninin önceki gün bittiği ve teslim olmadığı için de firari konuma düştüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı








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