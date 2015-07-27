

Şehit polis Sivri'nin, dün yapılması planlanan nişan töreninin poliste izinlerin iptal edilmesi nedeniyle ertelendiği öğrenildi. İstanbul Gazi Mahallesi görev yaparken açılan ateş sonucu polis memuru Muhammet Fatih Sivri'nin şehit olduğu haberi, Kırıkkale'deki yakınlarını yasa boğdu. Acı haberi aileye Kırıkkale Emniyet Müdürü HASAN Onar, beraberinde sağlık görevlileri ile giderek verdi. Anne ve babası daha önce haberi alıp İstanbul'a hareket ettiği belirtilen şehit Sivri'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki Özyurt apartamınındaki baba ocağı taziye ziyaretine gelen yakınları ve komşuları ile dolup taştı. sinir krizi geçiren bazı yakınlarına hazır bekletilen ambulansta sağlık görevlileri müdahale etti.