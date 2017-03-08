İZEL'İ GÖRENLER TANIYAMADI
Kısa süre sonra yeni bir albümle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan İzel Çeliköz, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.
90'lı yıllara damgasını vuran gruplardan İzel-Çelik-Ercan üçlüsünden İzel Çeliköz, yakın zamanda yeni bir albüm çıkartacak.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü şarkıcı, yeni görüntüsüyle şaşırttı.
kaynak:milliyet
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