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izel'i görenler tanıyamadı

İZEL'İ GÖRENLER TANIYAMADI

Kısa süre sonra yeni bir albümle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan İzel Çeliköz, son görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.

Tarih : 08 Mart 2017, 12:15
Puan Ver : İzel'i Görenler Tanıyamadı(7/10)6


90'lı yıllara damgasını vuran gruplardan İzel-Çelik-Ercan üçlüsünden İzel Çeliköz, yakın zamanda yeni bir albüm çıkartacak.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü şarkıcı, yeni görüntüsüyle şaşırttı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İzel  İ  Görenler  Tanıyamadı    haber

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