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izel, ilk sinema filmi için kamera karşısına geçti

İZEL, İLK SİNEMA FİLMİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

POP müzik şarkıcısı İzel Çeliköz, ilk sinema filmi 'İyi ki doğdun abla' için İzmir'in Dikili İlçesi'nde kamera karşısına geçti.

Tarih : 03 Nisan 2017, 14:53
Puan Ver : İzel, İlk Sinema Filmi İçin Kamera Karşısına Geçti(8/10)5


İzel Çeliköz, bir süredir sürdürdüğü sessizliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini Onur Öğden'in üstlendiği 'İyi ki doğdun abla' filmiyle bozacak. Esin Civangil, Metin Keçeci, Dilara Büyükbayraktar, Enis Boztepe, Ayhan Işık, Ata Ekşioğlu gibi isimler ile birlikte kamera karşısına geçen İzel, filmin çekildiği İslamlar Köyü'nde gazetecilerle sohbet etti. İlk defa bir sinema filminde oynayacak olan sevilen sanatçı İzel Çeliköz, "İzmir'in çok güzel bir ilçesi olan Dikili'deyiz. Ben hep 'Şarkı söylerim, başka bir şey yapmam' derdim. Ama büyük konuşmamak gerekiyormuş. 5 yıl önce Onur Öğden ile bir klip yapacaktık. Klip çekemedik ama şimdi onun filminde oynuyorum. Benim için bir ilk bu. Çok heyecanlıyım. İlk defa sahneye çıktığımda, nasılsam bu da benim için öyle bir şey. Aslında heyecanımı biraz kaybettiğim bir dönemde Onur, 'Hızır gibi' yetişti. Tekrar o heyecanımı yaşıyorum" dedi.



 



kaynak:hürriyet








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