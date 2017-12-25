Evlilik programlarıyla adını duyuran Gürcistanlı damat adayı George Khotivari'nin kanserden değil AIDS'den öldüğü ortaya çıktı.

İZDİVAÇ PROGRAMLARI İLE ADINI DUYURDU

Khotivari, önce 2012 yılında bir evlendirme programına katılmış, daha sonra ise farklı kanallardaki evlendirme programlarında da boy göstererek kendisine eş aramıştı. En son Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın birlikte sundukları, 'Evleneceksen Gel' adlı evlilik programının damat adaylarından olan Khotivari'nin basında cinsel içerikli filmlerde oynadığı ortaya çıkmıştı.

"HER İKİ HASTANEDE AIDS OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren damat adayının ölüm nedeniyle ilgili Fethiye'de yaşayan travesti arkadaşı Eylem Yalaz şu ifadeleri kullandı: "Sol kulağının arkasında lezyon oluştu ve ben de acile gidelim dedim. Fethiye'de önce özel bir hastaneye sonra devlet hastanesine gittik ve kan verdi. Kan tahlilleri sonucu her iki hastanede geçtiğimiz haziran ayında, George Khotivari'nin AIDS olduğunu söyledi. Ben kendisine yardımcı olmaya çalıştım.

"İNTİHAR ETMEK İSTEDİ, BEN KURTARDIM"

Türk vatandaşı değildi ve ilaçları çok pahalıydı. 6.200 TL masraf yaptım. Otabana çıkıp intihar etmek istedi ve ben kurtardım. Vücudunda döküntüler vardı ve 30 kiloya düşmüştü. 42 derece ateşle ambulansla hastaneye kaldırdım. Daha sonra annesinin yanına Eskişehir'e gönderdik ama ailesi ilgilenmiyordu."

"FETHİYE'DE AIDS PATLAMASI YAŞANABİLİR"

George Khotivari'nin bir başka arkadaşı da "Fethiye'de ise önüne gelenle birlikte oldu, Fethiye'de AIDS patlaması yaşanabilir" uyarısında bulunarak şöyle konuştu: "Kendisi ile hem Gürcistan'a, hem de Fethiye'ye gittim. Gürcistan'da bir zenci bayan garson vardı ve Gürcistan vatandaşı olmak istiyordu. George Khotivari onunla evlendi. Kızın sesi güzeldi ve onu sahneye çıkarıp para kazanmak istiyordu. Bodrum Türkbükü'nde çekilen bir porno film falan yoktu. Fethiye'de bir hayat kadınını alkolle sarhoş edip, amatör bir çekim yaptılar. Khotivari, daha sonra o kadına şantaj yaptı. Senin görüntülerini çocuklarına gösteririm diyerek para istedi. Sonra reklam için o görüntüleri basına verdi ve cinsel içerikli filmde oynadığını açıkladı. Sürekli ünlü olmak istiyordu. Fethiye'de bulunan popüler bir kulüpte, İngiltere'den gelerek şov yapan eşcinsellerle de birlikte oluyordu."

Kaynak: haberinburada