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İyi Parti'nin Logo ve Sloganı ile Türel'in Seçim Logosu Arasında Büyük Benzerlik!

İYİ PARTİ'NİN LOGO VE SLOGANI İLE TÜREL'İN SEÇİM LOGOSU ARASINDA BÜYÜK BENZERLİK!

Meral Akşener'in kuruluşunu açıkladığı İyi Parti'nin logosu ve kullandığı sloganın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in seçim sloganı ve logosuna benzerliği dikkat çekti.

Tarih : 25 Ekim 2017, 19:50
Puan Ver : İyi Parti'nin Logo Ve Sloganı İle Türel'in Seçim Logosu Arasında Büyük Benzerlik!(6/10)2

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in bugün kuruluşunu açıkladığı İyi Parti'nin logosu ve kullandığı sloganın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Menderes Türel'in seçim sloganı ve logosuna benzerliği dikkat çekti. Başkan Türel, konuyla ilgili açıklama yapılacağını söyledi.

HEM LOGO HEM SLOGAN BENZİYOR

Meral Akşener ve ekibinin bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığına kuruluş başvurusu yaptığı İyi Parti'nin kullandığı slogan ve logosu, tartışmalara yol açtı; sosyal medyada da gündem olup, çeşitli eleştiriler ve övgüler aldı. Diğer taraftan, İyi Parti'nin kullandığı slogan ve logonun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in seçim döneminde ve başkan seçildikten sonra da kullanmaya devam ettiği logo ve sloganla benzerliği de dikkat çekti.

MENDERES TÜREL DE GÜNEŞ LOGOSU KULLANMIŞTI

Başkan Menderes Türel, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Antalya'nın adayı olarak gösterildikten sonra seçim propagandası döneminde, "Menderes Türel Antalya'ya iyi gelecek", "Antalya'ya iyi gelecek" sloganları ve güneş logosunu kullanmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türel, seçim sonrasından bugüne kadarki süreçte de "İyi gelecek" temalı sloganı ve güneş logosunu kullanmayı sürdürdü. Akşener'in kuruluşunu açıkladığı İyi Parti'nin logosunda yer alan güneşle, Türel'in kullandığı güneş logosunun benzer olduğu görüldü. İyi Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda "İyi Parti Türkiye'ye çok iyi gelecek" şeklindeki slogan da Türel'in kullandığı sloganlarla büyük benzerlik taşıyor.

2015'TE TESCİL ETTİRMİŞTİ

Başkan Menderes Türel, İyi Parti'nin kullandığı slogan ve logoyla ilgili detaylı bir açıklama yapılacağını kaydetti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Antalya iyi gelecek' sloganı ve logosunu, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak Aralık 2015'te tescil ettirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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