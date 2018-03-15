İYİ PARTİ'DE ÜST DÜZEY İSTİFA! SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, partideki görevinden istifa etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İYİ Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAYIMLADI
Erdem'in ayrılık mesajı şöyle:
"İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeliği, Genel İdare Kurulu üyeliği ile Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerimden 12 Mart 2018 tarihi itibari ile ayrılmış bulunmaktayım.
Siyasi hayatım boyunca bana desteklerini esirgemeyen bütün gönüldaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum. Allah'a emanet olunuz…"
Kaynak: haberinburada
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