İYİ PARTİ'DE İMZA KRİZİ! 4'ÜNCÜ AYDA BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER
İyi Parti Sakarya İl Kongresi'nde, imza tartışması çıkarken, salonda kısa süreli arbede oldu. Kavgaya tutuşan partilileri, araya girenler ayırdı.
MEVCUT BAŞKAN ADAYLIK BAŞVURUSUNDA BULUNDU
İyi Parti Sakarya İl Başkanlığı'nın ilk kongresi, Adapazarı Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Hüsamettin Atasever ve Serdip Dokumacı, başkanlığa aday olarak listelerini, oluşturulan divana sundu.
SALONDA ARBEDE YAŞANDI
Adaylardan Serdip Dokumacı'nın sunduğu liste, 30 delege imzası zorunluluğuna uygun bulunmadığı için kabul edilmedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Salonda kısa süreli arbede yaşanırken, ara girenler, partilileri yatıştırdı. Kongrede tek aday olarak kalan Hüsamettin Atasever, başkanlığa yeniden seçildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan Ve Macron'dan Telefonda Suriye Zirvesi: Mutabık Kaldılar!
- Bm Çuvalları Esad'ın Katlettiği Çocukların Kefeni Oldu!
- Yer Yerinden Oynayacak! Meteorolojiden 5 İle Fırtına Uyarısı
- 'abdestsiz Sokağa Çıkmayın' Diye Tehdit Etmişti, Serbest Kaldı!
- Barzani Yeniden Sahaya Çıktı: Bağdat'a Cevap Vermenin Vakti Geldi!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dünyanın En Korkunç Hapishanesiydi, Bugün Turist Akınına Uğruyor
- İsrail Uçakları Zehir Saçtı! Amaçları Sınırı Gözetlemek
- Eşinin Çığlıklarına Koştu, Karlara Gömülen Adamı Elleriyle Kazarak Kurtardı
- Kocasının Metresini Saçından Tutup Sokak Ortasında Böyle Dövdü
- Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar