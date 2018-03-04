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İyi Parti'de İmza Krizi! 4'üncü Ayda Birbirlerine Düştüler
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İYİ PARTİ'DE İMZA KRİZİ! 4'ÜNCÜ AYDA BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER


İyi Parti'de imza krizi! 4'üncü ayda birbirlerine düştüler
Tarih : 04 Mart 2018, 20:30
Puan Ver : İyi Parti'de İmza Krizi! 4'üncü Ayda Birbirlerine Düştüler(8/10)4

İyi Parti Sakarya İl Kongresi'nde, imza tartışması çıkarken, salonda kısa süreli arbede oldu. Kavgaya tutuşan partilileri, araya girenler ayırdı.

MEVCUT BAŞKAN ADAYLIK BAŞVURUSUNDA BULUNDU

İyi Parti Sakarya İl Başkanlığı'nın ilk kongresi, Adapazarı Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Hüsamettin Atasever ve Serdip Dokumacı, başkanlığa aday olarak listelerini, oluşturulan divana sundu.

SALONDA ARBEDE YAŞANDI

Adaylardan Serdip Dokumacı'nın sunduğu liste, 30 delege imzası zorunluluğuna uygun bulunmadığı için kabul edilmedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Salonda kısa süreli arbede yaşanırken, ara girenler, partilileri yatıştırdı. Kongrede tek aday olarak kalan Hüsamettin Atasever, başkanlığa yeniden seçildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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