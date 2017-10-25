Meral Akşener'in liderliğinde kurulan İyi Parti, TBMM'de 5 milletvekili ile temsil edilecek.

MECLİS'TEN 5 İSİM VAR

MHP ile yolları ayrıldıktan sonra Meclis faaliyetlerini bağımsız milletvekili sıfatıyla yürüten Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok ve Nuri Okutan, İyi Parti'ye katılacak. Meclis'te İyi Parti'yi temsil edecek beşinci isim ise CHP'den istifa eden Aytun Çıray olacak. Bu beş isim aynı zamanda İyi Parti'nin 200 kişilik kurucular kurulu listesinde yer alan isimler.

GRUP KURMAK İÇİN 15 İSME İHTİYAÇ VAR

TBMM'de grup kurabilmek için 20 sandalyeye ulaşmak gerekiyor. İyi Parti'nin grubu olmayacak ama AK Parti, CHP, HDP ve MHP'den sonra Meclis'te sandalyesi bulunan 5. parti olacak.

Bağımsız vekillerin İyi Parti'ye katılmasının ardından daha önce CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka TBMM'deki tek bağımsız milletvekili olacak.

SANDALYE DAĞILIMLARI

Hayatını kaybeden ve milletvekilliği düşürülen isimlerin ardından vekil sayısı 544'e düşmüştü. 5 vekilin İyi Parti'ye katılması ile birlikte sandalye dağılımı şöyle olacak:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 316Cumhuriyet Halk Partisi: 132Halkların Demokratik Partisi: 54Milliyetçi Hareket Partisi: 36İyi Parti: 5Bağımsız Milletvekili: 1 Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada