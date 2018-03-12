İyi Parti Zonguldak İl Kongresi'nde, kadın bir parti üyesinin ülkücülere hakaret ettiğini iddia eden Ereğli Ülkü Ocakları eski başkanı Sertan Kuzu ile diğer partililer arasında kavga çıktı.

İyi Parti Zonguldak İl Kongresi'nde, kadın bir parti üyesinin ülkücülere hakaret ettiğini iddia eden Ereğli Ülkü Ocakları eski başkanı Sertan Kuzu ile diğer partililer arasında kavga çıktı.

SALON KARIŞTI

İyi Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nın ilk kongresi, bir restoranda gerçekleşti. Kongreye, eski devlet Bakanı Aydın Tümen, Karabük İl başkanı Dursun Altıparmak, Düzce İl Başkanı Ercan Katırcıoğlu, Bartın İl başkanı Mehmet Yolcu, eski Zonguldak Milletvekili Boray Baycık ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Ragıp Bayraktar ve başkan adayı Ahmet Emre Bayramoğlu, yönetim listelerini divana sundu. Mevcut İl başkanı Ragıp Bayraktar konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada salon bir anda karıştı.

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ereğli Ülkü Ocakları eski başkanı Sertan Kuzu, kadın bir partilinin ülkücülere hakaret ettiğini iddia ederek, "Ülkücülere hakaret edemezsiniz. Bu partide kimse ülkücülere laf edemez. Bu parti bizim emeklerimizle kuruldu. Edemezsin. Biz emek verdik bu partiye." diye bağırdı. Ardından çok sayıda partili kürsü önüne gelince arbede çıktı. İl başkanı Bayraktar'ın yanına giderek kürsüde konuşma yapmak istediğini söyleyen Kuzu'ya izin verilmedi. Bu sefer partililer arasında çıkan arbede yumruklu kavgaya dönüştü. Kavganın arasında kalan il başkanı Bayraktar, partililer tarafından uzaklaştırıldı.

Kaynak: haberinburada