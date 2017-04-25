

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, Almanya'nın başkenti Berlin'deki kadınlar zirvesine katıldı.Almanya Şansölyesi Angela Merkel, IMF Başkanı Christine Lagarde, Hollanda Kraliçesi Maxima ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'ın da yer aldığı etkinlikte, bütün gözler Ivanka Trump'ın üstündeydi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük kızı Ivanka Trump dünyanın en güçlü kadınlarıyla birlikte Almanya'da ‘G20 Zirvesi Kadınlar Diyaloğu'na katıldı.







Ivanka Trump'ın aynındaki isimler Almanya Başbakanı Angela Merkel, , IMF Başkanı Christine Lagarde, Hollanda Kraliçesi Maxima ve Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland...







İvanka Trump babası Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi olarak görevlendirildikten sonra ilk kez tek başına resmi bir etkinlikte yer aldı.







Ivanka Trump'ın Almanya'ya bizzat Başbakan Merkel tarafından davet edildiği belirtiliyor.







kaynak:milliyet