ABD başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump New York'ta yapılan BM toplantısı öncesi makyajını arabada yaptı. Rujunu ve pudrasını sürerek makyajını tamamlayan Ivanka'nın o görüntüleri magazin basınında geniş yer buldu.

MAKYAJINI ARABADA YAPTI

Anne ve ayrıca ABD başkanının kızı olan Ivanka'nın BM toplantısı öncesi makyaj yapmaya zaman bulamayıp BM binası önünde aracının arka koltuğunda makyaj yapması şaşırtıcı olmadı.

SON BİR KEZ DAHA AYNAYA BAKIP İŞİNE DÖNDÜ

35 yaşındaki Ivanka, makyajını bitirdikten sonra nasıl göründüğünü kontrol etmek için bir kez daha aynaya baktı. Daha sonra telefonundan mail ve mesajlarını kontrol eden Ivanka, aracından dışarı çıkıp toplantının yapılcağı binaya girdi.

SON DAKİKADA YAPTIĞI MAKYAJLA BM TOPLANTISINDA POZ VERDİ

Bina içinde Genel Sekreter ile bir kaç dakika önce uyguladığı makyaj ile poz verdi.

BM toplantısından sonra Ivanka, öğleden sonra yapılan başka bir toplantıya gizli servis elemanları eşliğinde katıldı.

Kaynak: haberinburada