İVANA SERT, SİLİKONLARI YÜZÜNDEN ENFEKSİYON TEDAVİSİ GÖRÜYOR
Geçen ay silikonlarını yenileten İvana Sert, doktorunun "Güneşten bir süre uzak dur" tavsiyesini dikkate almayınca hastanelik oldu.
Silikonlarını yenileten İvana Sert, doktorun tavsiyesine uymayınca dikişler denizden iltihap kaptı ve iltihap oldu. Ünlü modacının, enfeksiyon tedavisi gördüğü iddia edildi.
UYARILARI DİKKATE ALMADI
Posta Gazetesi'nin haberine göre; geçen ay silikonlarını yenileten İvana Sert'e, doktoru tarafından "Güneşten bir süre uzak dur" tavsiyesi geldi. Ancak ünlü modacı, tersini yaptı ve sevgilisi Can Çelebi ile denize girmek için önce Fransa'ya sonra da Bodrum'a gitti.
ENFEKSİYON TEDAVİSİ GÖRÜYOR
Denizden dikişler mikrop kaptı ve iltihap oldu. İvana Sert, şu ara enfeksiyon tedavisi görüyor.
İvana Sert'in tatilinden kareler;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar