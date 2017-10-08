İstanbul Üniversitesi 2018 bütçesinden en çok ödenek ayrılan yükseköğrenim kurumu oldu. İ.Ü. 1,2 milyar ödenekle Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve 6 bakanlığı geçti.

2018 bütçesinden en çok ödenek ayrılan yükseköğrenim kurumu İstanbul Üniversitesi oldu. 1 milyar 272 milyon lira ödenek teklifiyle İstanbul Üniversitesi; Cumhurbaşkanlığı, TBMM ile birçok bakanlığın ödeneğini geride bıraktı. YÖK'ün önümüzdeki yılki ödenek tavanı ise 98 milyon lira.

ÖDENEK TEKLİFİ YÜZDE 98 ARTTI

Orta Vadeli Mali Plan'da (2018-2020) aralarında üniversitelerin de bulunduğu özel bütçeli idarelerin 2018 ödenek teklif tavanları belirlendi. Buna göre; Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) ödenek teklifi tavanı, yüzde 98 artışla 98,1 milyon liraya yükseldi. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) ödenek tavanı ise yüzde 31 artışla 573,5 milyon liraya çıktı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BAKANLIKLARI GEÇTİ

İstanbul Üniversitesi, 1 milyar 272 milyon lira ile en yüksek ödenek teklif tavanına sahip üniversite oldu. Bu üniversite için öngörülen ödenek teklifi; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ile Orman ve Su İşleri gibi bakanlıkların ödeneklerini geçti. Cumhurbaşkanlığı'nın ödenek tekliği 845 milyon lira, TBMM'nin ödenek teklifi 1 milyar 232 milyon lira, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ödenek davanı 1 milyar 238 milyon lira, Kalkınma Bakanlığı'nın ise 1 milyar 106 milyon lira olarak duyurulmuştu.

İSTANBUL'U ANKARA VE HACETTEPE İZLİYOR

İstanbul Üniversitesini, 933.8 milyon lira ile Ankara Üniversitesi, 932 milyon lira ile Hacettepe Üniversitesi izledi. En az ödenek tavanı teklif edilen üniversite ise 29,8 milyon lira ile İzmir Bakırçay Üniversitesi oldu. Bu üniversiteyi ise 32 milyon liralık ödenek teklifiyle İzmir Demokrasi Üniversitesi izledi. İzmir'deki bu iki üniversite, FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrasında kapatılan vakıf üniversitelerinin yerine kurulmuştu.

ÖDENEK TABANI EN YÜKSEK 20 ÜNİVERSİTE

Oransal olarak ise en fazla ödenek teklif tavanı artışı ise askeri hekim ihtiyacını da karşılayacak olan Sağlık Bilimleri Üniversitesinde gerçekleşti. Bu üniversitenin ödeneği yüzde 130 artarak, 255,6 milyon lira oldu. Türk-Alman Üniversitesinin ödenek teklifi tavanı da yüzde 28,9 artarak, 64 milyon lirayı aştı. Kaynak: Yeni Şafak

Özel bütçeli idarelerin kapsamına giren üniversite ve enstitülerin 2018 ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:

Kaynak: haberinburada