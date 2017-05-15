

Uzun zamandır içerik konusunda olumlu gelişmeler yaşayan Windows Store'a bu sefer de iTunes katılacak.



Hayata geçtiği günden itibaren eleştirilerin odağı haline gelen Windows Store son zamanlarda içerik olarak güçlü adımlar atamya başladı. Bu adımlar doğrultusunda anlaştığı firmalardan biri de Apple gözüküyor. Bundan sonra iTunes yazılımı Windows Store içinde kullanıcılara sunulacak. Yakın gelecekte ise çeşitli Linux dağıtımları ve Spotify da mağazaya katılacak.



Microsoft cephesinden gelen bilgiye göre iTunes, yıl bitmeden Windows Store içindeki yerini almış olacak. iTunes, Windows 10 S sürümü içinde uyumlu halde kullanıcıların hizmetine sunulacak.



iTunes daha çok İOS ekosistemi içindeki kullanıcılar ve Apple Music tercih edenlerin kullandığı bir uygulama olmasından ötürü pek çok kullanıcının bilgisayarındaki yerini alamamıştı. Şimdi yapılan bu hamle ile kullanıcı sayısını arttırmaya yönelik adımlar atılacak.



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