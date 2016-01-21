iTunes Radio kullanıcıları için kötü haber geldi. Bugüne kadar ücretsiz olan internet radyosu, önümüzdeki aydan itibaren ücretli olacak. iTunes Radio dinlemek için Apple Music aboneliği almak gerekecek.



iTunes Radio kullanıcıları için kötü haber geldi. Bugüne kadar ücretsiz olan internet radyosu, önümüzdeki aydan itibaren ücretli olacak. iTunes Radio dinlemek için Apple Music aboneliği almak gerekecek.



Apple'ın popüler internet radyosuiTunes Radio, bugüne kadar reklam gelirleriyle yetinen ücretsiz bir servisti. Ancak bu durum çok yakında değişecek. Çünkü şirket, 29 Ocak'tan itibaren iTunes Radio'yu Apple Music servisiyle birleştirecek. O tarihten itibaren popüler internet radyosunu da kapsayacak olan Apple Music'in aylık abonelik ücreti 10 dolar.



Yaşanan bu değişikliği iTunes kullanıcılarına e-mail yoluyla bildiren Apple, ayrıca bir basın açıklaması da yayınladı. 2013 yılından beri faaliyet gösteren iTunes Radio'nun da ücretli hale gelmesinin ardından, Apple'ın tek ücretsiz radyosu Beats 1 olacak. Hatırlayacağınız gibi Beats 1, geçtiğimiz yıl Apple Music ile birlikte kullanıma sunulmuştu. 7/24 müzik yayınlanan Beats 1'in ücretli hale getirilmesi şimdilik gündemde değil.



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