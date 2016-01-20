

Apple, reklam destekli müzik oynatma hizmeti iTunes Radio'da önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Firmanın söz konusu hizmetin kullanıcılarına gönderdiği e-postalarda iTunes Radio'nun bundan böyle iTunes kullanıcıları için ücretsiz ve reklam destekli olmayacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda Ocak sonu itibariyle iTunes Radio'ya erişebilmek için ücretli bir Apple Music üyeliğine sahip olmak gerekecek. iTunes kullanıcılarının ücretsiz olarak yararlanabileceği tek müzik seçeneği ise Beats 1 olacak.







Apple tarafından konuyla ilgili Buzzfeed'e yapılan resmi açıklamada da kullanıcıların bir Apple Music üyeliğiyle, Apple bünyesindeki müzik uzmanları tarafından oluşturulan onlarca radyo istasyonuna sınırsız şarkı atlama olanağıyla hiçbir reklam gösterimi olmadan erişebilecekleri belirtildi. Apple Music ayrıca radyo hizmetini de içeren üç aylık ücretsiz bir deneme olanağı sunuyor.







Uzun bir süre reklam destekli bir biçimde hizmet veren iTunes Radio'da belirli bir sanatçı, şarkı ya da müzik türüne dayanarak bir istasyon seçildiğinde Apple'ın kullandığı algoritmalar bu tercih doğrultusunda benzer müzikleri kullanıcıların karşısına getiriyor.