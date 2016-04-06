

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) araştırma görevlisi Sinan Ö.'nün “sahte doktora” yaptığı belirlendi. Sahte doktora olayı; Sinan Ö. için Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı'nın Berlin Teknik Üniversitesi'ne gönderdiği teşekkür e-mail'ine verilen “Böyle bir doktora öğrencimiz yoktur” yanıtıyla ortaya çıktı. İTÜ tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde olay şöyle anlatıldı:







“Sinan Ö., İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde Mimarlık Anabilim Dalı'nda 2001'de araştırma görevlisi olarak işe başladı. Yüksek lisansını tamamlayan Sinan Ö., doktorasına Berlin Teknik Üniversitesi'nde başladı. Sinan Ö.'nün doktorası, geçen yıla kadar devam etti.







Üniversite, Sinan Ö.'den görev süresinin dolacak olması gereği, rutin prosedür olarak bazı belgeler istedi. Sinan Ö., geçtiğimiz yıl 26 Kasım'da Berlin Teknik Üniversitesi'nde doktorasını yaptığına dair belgeleri bir dosyayla İTÜ'ye sundu. Berlin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Peter Herrle'nin doktorasını kabul ettiğini beyan eden Sinan Ö., dilekçe ekine de profesörün sekreterinin hazırlayıp imzaladığı Berlin Teknik Üniversitesi antetli yazıyı ekledi.







Yazılarda Sinan Ö.'nün tezinin Berlin Teknik Üniversitesi'nin uygulamasına göre en az 300 adet yayınlanmış olması gerektiği ve yayınlanması için üniversitenin yayınevinin kendisine 2016 için gün verdiği, çalışmasının ise 2016 ortalarında bilimsel makale olarak yayınlanacağı belirtildi.







‘BÖYLE BİR ÖĞRENCİMİZ YOK'







Sinan Ö.'nün dosyayı kendisine teslim etmesinden 4 gün sonra Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alaattin Kanoğlu, bir e-postayla Prof. Dr. Herrle'ye teşekkür mektubu gönderdi. Gelen cevapte ise Prof. Dr. Herrle, araştırma görevlisi Sinan Ö. ile 2007'den itibaren herhangi bir temasının olmadığını, kendisi için bir jüri oluşturulmadığını, araştırma görevlisinin sunduğu söz konusu mektupların kendi ofisine ait olmadığını ve sekreterinin imzalarının olmadığını belirtti. Bunun üzerine Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu, Sinan Ö.'nün görev süresinin uzatılmamasına karar verdi.”







FAİZİYLE İSTEDİ







Üniversite yönetimi, Sinan Ö.'nün evrakta sahtecilik yöntemiyle belgeleri tanzim ettiğini ileri sürdü. Mali komisyon, Sinan Ö.'ye 2003-2016 arasında brüt 355 bin TL maaş ve harcırah ödendiğini tespit etti. Kamu zararının meydana geldiğini belirten üniversite, 355 bin TL'yi faiziyle birlikte Sinan Ö.'den istedi ve savcılığa da suç duyurusunda bulundu.







ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPMADI







Konu ile ilgili idari soruşturmanın İTÜ Rektörlüğü tarafından açıldığını belirten İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekânlığı, açıklama yapmadı. Telefonla aradığımız Rektörlük Genel Sekreterliği ise konuyla ilgili açıklama yapmaya yetkili kişinin yerinde olmadığını bildirdi. Rektörlük konuyla ilgili açıklama için muhabirimize geri dönmedi.