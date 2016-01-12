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itü'de cuma namazı saatinde ders yok

İTÜ'DE CUMA NAMAZI SAATİNDE DERS YOK

Açıklamaya göre akademisyenler ve öğrenciler isterlerse genelgeye uygun hareket edebilecek, isterlerse de bu zamanı öğle tatili olarak değerlendirebilecek.

Tarih : 12 Ocak 2016, 09:19
Puan Ver : İtü'de Cuma Namazı Saatinde Ders Yok(7/10)6


Habertürk'ten Kurtan Demir'İn haberine göre kamu kurumlarındaki cuma namazı genelgesinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) bahar dönemi ile birlikte başlayacak uygulamaya göre cuma namazı saatlerinde ders verilmeyecek.



İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın tüm akademik ve idari birimlere gönderdiği talimata göre gelecek eğitim-öğretim döneminde ders saatlerinin cuma namazına göre ayarlanması istendi.








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