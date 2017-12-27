İş adamı Ali Ağaoğlu'nun, 2011'de araştırılması ve daha iyisinin yapılması için İTÜ'ye bağışladığı Tesla elektrikli otomobilin çürüdüğü yönündeki iddialarını İTÜ yalanladı.

İş adamı Ali Ağaoğlu, Türkiye'ye ilk kez 2011 yılında kendisinin getirdiği Tesla marka roadster elektrikli otomobili İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yerli elektrikli araç üretilmesi şartıyla hibe etmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi makina fakültesi dekanı incelemek amacıyla aracı sadece 1 haftalığına istemişti. Ağaoğlu'nun ise aracı İTÜ'ye hibe etmeye karar verdi. Ağaoğlu bugün, İTÜ'nün söz konusu aracı otoparka çekip çürümeye bıraktığını iddia etmişti. Ağaoğlu, 6 yıl otoparkta bekleyen aracın zarar gördüğü ve 50 bin dolarlık masraf çıkardığını da sözlerine eklemişti. Ünlü iş adamı, yeni bir elektrikli araç üretim haberi alamadığı gibi aracıyla ilgili de haber alamadığını iddia etmişti. Haberin gündemde etki yaratması üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden açıklama yapıldı.

İTÜ'DEN İDDİALARA YANIT

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son günlerde "Tesla Otoparkta Çürüyor" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını,Tesla Roadster'ın 28 Şubat 2012'de İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) araştırma amaçlı kullanılmak üzere bağışlandığı belirtildi.

"EĞİTİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNDE KULLANILIYOR"

Açıklamada, 2012 yılından itibaren Tesla Roadster, öğrencilerin eğitimi ve araştırma faaliyetleri için kullanıldığı ve arzu eden herkesin görebileceği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"TEK ŞARJLA 450 KM YOL YAPABİLEN ARACI ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

"İstanbul Teknik Üniversitesi, aynı zamanda elektrikli araçlar konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunun son örneği İTÜ Teknokent bünyesinde bulunan Derindere Motorlu Araçlar'ın (DMA) üretmeye başladığı elektrikli araçların pillerinin şarj istasyonuna gerek olmadan şarj edilebilmesidir. İTÜ, Araç bataryasının uzun mesafe gitmesine imkan vermeyen araçlardan yola çıkarak bugün tek şarjla 450 kilometre yol alabilen araçları ülkemize kazandırmıştır.

"HEDİYENİN GERİ İSTENMESİ TÜRK GELENEĞİYLE BAĞDAŞMAZ"

Son günlerde bazı yayın organlarında "Tesla Otoparkta Çürüyor" şeklinde çıkan asılsız haberleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Basın mensuplarına kapısı her zaman açık İTÜ, aracı görmek isteyen medya çalışanlarını da bu süreçte asla geri çevirmemiştir. Bugüne kadar defalarca basın mensupları aracı incelemiş ve talep ettikleri bilgilere ulaşmıştır. Ayrıca araştırma için hediye edilen bir aracın sürekli gündeme taşınması ve geri istenmesi Türk kültürü ve gelenekleriyle de bağdaşmamaktadır."

Aracın bugün çekilen fotoğraf ve videosunu da paylaşan İTÜ, açıklamada, "Aracı görmek isteyen basın mensuplarını kampüsümüzde İTÜ tarafından geliştirilip üretilen yüzde 100 elektrikli minibüsümüzle dolaşmaya davet ediyoruz." ifadelerine de yer verdi.

"TEK ŞARTIM VAR, BUNDAN DAHA İYİSİNİ YAPIN"

Ali Ağaoğlu, İTÜ makina fakültesi dekanının kendisinden 1 haftalık ricasını önce reddedip sonra şartlı olarak hibe etmeye karar vermiş ve Türkiye'nin ilk yerli elektrikli aracının geliştirilmesi ve yapılması şartıyla verirken bir de söz vermişti: Ağaoğlu, söz konusu yerli elektrikli aracın yapılması durumunda, araç filosu için 500 adet aracı kendisinin satın alacaktı.

"6 YIL BOYUNCA BİLGİ ALAMADIK"

Ali Ağaoğlu'nun iddialarına göre; Tesla'nın teslim töreninin üstünden geçen 6 yıla rağmen ne Tesla üzerinde bir inceleme, ne de yeni bir yerli elektrikli araç hakkında bilgi almak için üniversiteye arkadaşlarını göndererek acı gerçeği öğrendi.

"ÇÜRÜYEN TESLA'NIN MASRAFI 50 BİN DOLAR"

Ali Ağaoğlu'nun bu duyarlı jestine karşılık, geçen 6 yıl içinde rektör değişimi yaşandığı ve aracın rektörlük binasının otoparkında çürümeye terkedildiği ortaya çıktı. Aracın pilleri tükenmiş, şarj sistemi bozulmuş olarak bulundu. Aracın ancak 50 bin dolar masrafla tamir edilebileceği öğrenildi.

"HİBE OLAN İADE EDİLEMEZ" YANITI

Aracın atıl vaziyette tutulmasına gönlü razı olmayan Ağaoğlu, aracını bir dilekçeyle geri istese de olumlu yanıt alamadı. Ağaoğlu'na, İTÜ'nün hukuk servisi, 'envantere hibe olarak giren aracın iadesinin imkânsız olduğu' söylendi.

Kaynak: haberinburada