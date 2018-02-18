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İttifakta Son Aşama! Erdoğan İle Bahçeli Bugün Görüşecek
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İttifakta son aşama! Erdoğan ile Bahçeli bugün görüşecek

İTTİFAKTA SON AŞAMA! ERDOĞAN İLE BAHÇELİ BUGÜN GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti-MHP ittifak görüşmelerine nokta koymak için bugün buluşacak.

Tarih : 18 Şubat 2018, 13:10
Puan Ver : İttifakta Son Aşama! Erdoğan İle Bahçeli Bugün Görüşecek(10/10)6

Erdoğan ve Bahçeli, uyum düzenlemelerinin yerel seçim ayağına ve ittifaka yönelik çalışmalarını tamamlayan milli mutabakat komisyonunun taslak raporunu görüşecek. Son rötuşların yapılacağı toplantıya her iki partinin komisyon başkanlarının da katılması bekleniyor. Görüşmede iki lider, kendilerine bırakılan konularda son sözü söyleyecek. Uyum düzenlemelerinin her iki partinin teklifi ile önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Liderlere sunulan milli mutabakat komisyonu çalışmasında yer alan hususlar şöyle:

KİMLİKLERİYLE GİRECEKLER

İttifak yapan partiler pusulada ittifak altında kendi kimlikleri ile yer alacak. Herhangi bir partiye oy veren ittifaka oy vermiş sayılacak. İttifak yapan partiler ayrı listeler verecek ve ittifak yaptıklarını YSK'ya bildirecek. İttifak yapan partiler aldıkları oy oranlarına göre hazine yardımı alacak.

BARAJ YÜZDE 10

İttifakta yüzde 10 barajı geçerli olacak. İttifak yüzde 10 barajını geçerse ittifak yapan parti yüzde 10'un altında oy almış olsa bile barajı geçmiş sayılacak ve milletvekili çıkarabilecek. Yerel seçimlerde ittifak olmayacak. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aranan 100 bin imzayı da daha önce gündeme geldiği gibi noterler değil, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplayacak. İmzaların toplanması il ve ilçe seçim kurulları aracılığıyla yapılacak.Meclis'e ilk etapta yerel seçimlere ilişkin düzenleme sevkedilecek.

BAHÇELİ BOKS ELDİVENİ GİYDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan Gözgeç'in yanı sıra asbaşkan Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyesi Selçuk Uçan'ı makamında kabul eden Bahçeli, boks eldiveni giydi. MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede, başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Bahçeli'ye takdim etti. Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: YeniŞafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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