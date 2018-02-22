İTTİFAKIN OY PUSULASI NASIL OLACAK? İŞTE İLK ÖRNEK
AK Parti ve MHP'nin uzlaşmasıyla hazırlanan ittifak teklifinin ardından oy pusulasının nasıl olacağı merak ediliyordu. Teklifin maddelerinde tarifi yapılan oy pusulasının bir örneği ortaya çıktı.
OY PUSULASININ TASLAK ÖRNEĞİNE ULAŞILDI
AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemesi dün TBMM'ye sunuldu. Teklifin maddelerinin açıklanmasının ardından oy pusulasının nasıl görüneceği merak ediliyordu. Oy pusulasının taslak örneğine ulaşıldı. Buna göre pusulada ittifak oluşturacak partiler yan yana ve ittifakın isminin altında görünüyor.
İTTİFAK METNİ 26 MADDEDEN OLUŞUYOR
AK Parti ve MHP kurmaylarının dün açıkladığı ittifak metni 26 maddeden oluşuyor. Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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