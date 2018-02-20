'İTTİFAKIN ADI NE OLACAK?' SORUSUNA ERDOĞAN'DAN YANIT!
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti-MHP ittifakına 'Cumhur ittifakı' diyebiliriz." dedi.
2019'daki seçimlerde AK Parti ile MHP arasında yapılacak olan ittifakın adı belli oldu.
ERDOĞAN DUYURDU: CUMHUR İTTİFAKI DİYEBİLİRİZ
AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İttifakın adına 'Cumhur İttifakı' diyebiliriz" dedi.
"3. PARTİ OLMAZ DİYE BİR ŞEY YOK"
İttifak için şu anda 2 parti görünüyor diyen Erdoğan, " 3. parti olmaz diye bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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