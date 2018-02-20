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İTTİFAKA 3. PARTİ Mİ GELİYOR? ERDOĞAN, BBP LİDERİ İLE GÖRÜŞÜYOR


İttifaka 3. parti mi geliyor? Erdoğan, BBP lideri ile görüşüyor
Tarih : 20 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : İttifaka 3. Parti Mi Geliyor? Erdoğan, Bbp Lideri İle Görüşüyor(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici ile görüşüyor. Görüşmenin gündeminin 'ittifak' olduğu belirtiliyor.

ERDOĞAN, "3 OLAMAZ DİYE BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Şu andaki görüntü iki partili gibi görünüyor ama bu üç olamaz diye bir şey yok. Şimdi AK Parti ve MHP olarak, kesinleşmiş olan bu." dedi.

DESTİCİ 'CUMHUR' İTTİFAKI İÇİN 'HAYIRLI OLSUN' DEMİŞTİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti MHP ittifakının adının 'Cumhur' olduğunu açıklaması ile ilgili, "Hayırlı olsun. Tabi ben başından beri bu ittifakın yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu, Türkiye açısından da gerekli olduğunu hep ifade ettim" yorumunda bulunmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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