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İttifak çalışmaları tamam, Erdoğan'a sunum yapıldı

İTTİFAK ÇALIŞMALARI TAMAM, ERDOĞAN'A SUNUM YAPILDI

Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti Başkanı Şentop, komisyonun çalışmalarıyla ilgili dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunum yaptıklarını bildirdi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 12:50
Puan Ver : İttifak Çalışmaları Tamam, Erdoğan'a Sunum Yapıldı(10/10)6

Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti Başkanı Şentop, komisyonun çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yaptıklarını bildirdi.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

AK Parti ve MHP tarafından kurulan İttifak Komisyonu yerel seçimlere ilişkin çalışmasını tamamladı.

Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti Başkanı Şentop, komisyonun çalışmalarıyla ilgili dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunum yaptıklarını bildirdi.

ERDOĞAN KOMİSYONLA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yapılan sunumlar sonrasında son kararını verecek. Uzlaşı sağlanması durumunda hazırlanacak kanun teklifi Meclis'e sunulacak.

ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI VAR

Değişikliklerin 2019 Mart ayındaki seçimlerde uygulanabilmesi için en geç bir yıl öncesinde yürürlüğe girmesi gerekiyor. Uzlaşılan maddeler arasında 18'e inen seçilme yaşının muhtarlık ve belediye başkanlığı seçimlerinde de uygulanması, seçim güvenliği gibi başlıklar yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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