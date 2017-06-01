Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

itso, yerli oto için tobb'ye başvurmaya hazırlanıyor

İTSO, YERLİ OTO İÇİN TOBB'YE BAŞVURMAYA HAZIRLANIYOR

Yerli otomobilin üretim yerinin İnegöl olmasını isteyen Ticaret ve Sanayi Odası, kapsamlı bir raporla TOBB'ye başvuruya hazırlanıyor.

Tarih : 01 Haziran 2017, 09:16
Puan Ver : İtso, Yerli Oto İçin Tobb'ye Başvurmaya Hazırlanıyor(5/10)6


Türkiye'nin yan sanayi alanındaki birikimini ana sanayiye taşıyacak yerli otomobil projesi konusunda yaşanan süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu'ndaki çağrısının karşılık bulmasıyla yeni bir boyut kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'Biz hazırız' karşılığını verirken, yerli otomobilin üretim yeri konusu da gündeme gelmeye başladı. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), yerli otomobilin üretim yeri için İnegöl'ü adres gösterdi. İTSO kapsamlı bir raporla TOBB'a başvuru yapmaya hazırlanıyor.



Yerli otomobil konusunda TÜSİAD'dan beklediği karşılığı bulamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez aynı teklifi TOBB'a götürdü. TOBB'un geçen hafta yapılan Mali Genel Kurulu'nda, 'Yerli otomobili TOBB üretsin. Biz destek vermeye hazırız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başkan Hisarcıklıoğlu, 'Biz hazırız. Yeterki yanımızda olun' karşılığını verdi. Yerli otomobil için Babayiğit'in TOBB'dan çıkacak olması, otomobilin üretim yeri konusunu da gündeme getirdi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: İtso  Yerli  Oto  İçin  Tobb  Ye  Başvurmaya  Hazırlanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER