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İTO'DAN KATAR İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, yedi ülkenin Katar'la diplomatik ilişkileri kesmesine ilişkin, "Katar meselesinde ortak akıl çerçevesinde itidalli bir şekilde çözüme ulaşılması çok önemlidir.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:43
Puan Ver : İto'dan Katar İle İlgili Flaş Açıklama!(5/10)7


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, yedi ülkenin Katar'la diplomatik ilişkileri kesmesine ilişkin, "Katar meselesinde ortak akıl çerçevesinde itidalli bir şekilde çözüme ulaşılması çok önemlidir. Dünyadaki teröristlere Müslüman diyenler ve bir Müslüman İslam bir ülkesine 'teröristleri destekliyorsun' diyenler, bir operasyon başlattılar. Müslüman terörist olmaz. Yedi Müslüman ülkenin Katar'a karşı tavır almasını çok yanlış buluyoruz" dedi



Çağlar, İTO'nun haziran ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Kuruluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığına geri dönmesinin hayırlara vesile omasını temenni ederek, "Vizyonuyla ve duruşuyla ülkemizin ufkunu açan Cumhurbaşkanımızın AK Partiyle yaşadığı bu vuslat ülkemiz için önemli bir kazanımdır." ifadesini kullandı.



Siyasette son derece sert bir uluslararası iklim kuşağına girildiğini vurgulayan Çağlar, bugünlerde hemen her konuda hızlı ve net bir devlet refleksinin zaruri hale geldiğini ve sabit bir denge durumundan söz etmenin imkansız olduğunu dile getirdi.



Çağlar, gündemin önemli başlıklarına değinerek, "Suriye'de başlayan Rakka operasyonu basit bir operasyon değil, çok yakından takip edilmesi gerekiyor. Trump'ın NAFTA müzakerelerini yeniden başlatması ve yedi Müslüman ülkenin Katar'a karşı takındığı ortak tavır da günümüzün önemli gündem başlıkları." şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah








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