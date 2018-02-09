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İTO Seçimleri, 9 Nisan'da Yapılacak

İTO SEÇİMLERİ, 9 NİSAN'DA YAPILACAK

420 binden fazla üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası'nın organ seçimlerinin, 9 Nisan 2018 Pazartesi günü yapılması öngörülüyor.

Tarih : 09 Şubat 2018, 10:40
Puan Ver : İto Seçimleri, 9 Nisan'da Yapılacak(8/10)4

İstanbul Ticaret Odası (İTO), organ seçimlerini 9 Nisan 2018 Pazartesi günü yapmaya hazırlanıyor. Oda'nın Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda üyelere bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Türkiye genelindeki Oda ve Borsalarda seçim sürecinin yaklaştığını hatırlattı.

"9 NİSAN'DA SEÇİME GİDİYORUZ"

Başkan Oran, İTO seçimlerinin de 9 Nisan 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, "9 Nisan'da seçime gidiyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde yerimizi rezerve ettirdik. Yenikapı'daki alan için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz var" bilgisini verdi.

"İSTANBUL İŞ DÜNYASINA YAKIŞIR TİTİZLİKLE"

Oran, "Seçim sürecimizi İstanbul iş dünyasına yakışır titizlikle, adil ve dürüstçe, tam bir uyum içerisinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Tüm oda ve borsaların, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84'üncü maddesi gereğince ekim ayında başlayıp kasımda tamamlanması gereken organ seçimleri, Bakanlar Kurulu kararıyla 2018'in Nisan ayına ertelenmişti.

İŞTE MUHTEMEL ADAYLAR

Öte yandan, yaklaşan İTO seçimlerinde başkan adaylığı için mevcut Yönetim Kurulu Başkan Öztürk Oran son dönemde bir açıklamada bulunmazken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kalsın ile Meclis Başkanı Şekib Avdagiç ile aday olabileceği konuşuluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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