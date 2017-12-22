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İTO Başkanı: Türkiye'yi Ekonomik Yönden Sıkıntıya Sokmaya Çalıştılar

İTO BAŞKANI: TÜRKİYE'Yİ EKONOMİK YÖNDEN SIKINTIYA SOKMAYA ÇALIŞTILAR

İTO'nun yeni Başkanı Öztürk Oran, "Türk halkı olarak ülkeyi büyütme hedefiyle çalışmalarımızı seferber ettik. Ekonomik yönden de sıkıntıya sokmak istediler ama sokamadılar" dedi.

Tarih : 22 Aralık 2017, 14:50
Puan Ver : İto Başkanı: Türkiye'yi Ekonomik Yönden Sıkıntıya Sokmaya Çalıştılar(8/10)4

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Öztürk Oran A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Oran, İbrahim Çağlar'dan aldıkları bayrağı daha ileriye taşıma hedefine olduklarını belirtti.

"EKONOMİK YÖNDEN SIKINTIYA SOKMAK İSTEDİLER AMA"

Makro ekonomik göstergelerin 2018'de de iyi olacağını belirten Oran "Şu an Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ülke oldu. 2018 de ülkemiz için altın yıl olacak, ülkemizin etrafında dönen entrikalardan dolayı herkes seferber oldu. Türk halkı olarak ülkeyi büyütme hedefiyle çalışmalarımızı seferber ettik, ekonomik yönden de sıkıntıya sokmak istediler ama sokamadılar" dedi.

"KURDAKİ DALGALANMA NORMAL"

Kurdaki seviyelerin rahatsız edici olmadığını kaydeden "Bu dalgalanmalar normal ama bu seviyeler yavaş yavaş aşağı çekilerek ekonomide rahatlama olacak...Ekonomi çok şükür kontrol altında, hükümetimizin tüm organları görev başında ve ekonomiyi stabil bir şekilde yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

"YARINDAN İTİBAREN İŞİMİZE BAŞLAYACAĞIZ"

Oran şöyle devam etti: "Bugün İTO'da bütçemizi oluşturduk, ileriye dönük olarak iyi olacağını düşünüyorum. Bu bütçeyi İTO üyeleri ve bağlı 416 bin üyemizin ihtiyaçları doğrultusunda yapacakları işleri de hesaba katarak meclisimize sunduk. Yarından itibaren işimize başlayacağız,cülkeye bir kiremit daha fazla nasıl yerleştiririz düşüncesiyle görevimizi en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum

"BÜTÇEMİZDEN TASARRUF EDECEĞİZ"

Geçen yıl bütçemiz 279 milyon liraydı, biz bu bütçeden 61 milyon lira tasarruf sağladık. Bu yıl da bütçemiz 301 milyon lira, ben yine tasarruf sağlayacağımızı düşünüyorum. Bugüne kadar İTO 40 okul yaptı ve her bir okulumuza da şehitlerimizin ismini verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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